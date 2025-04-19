Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Mücadele öncesi bordo mavililerde teknik direktör Fatih Tekke açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Adana Demirspor genç bir takım. Deneyimleri bizden az. Kalite farkı ortada ama sahadaki oyun bunu belirler. Hava biraz sıcak, gezmek için güzel ama oynamak için zor."

"Nwakaeme'nin kasığında bir rahatsızlığı oldu, Zubkov'u ise dinlendirmek istedim. Bazı oyuncular için 45, bazıları için 60 dakikalık bir planım var. Bu durum skora bağlı gelişecek. Genç oyunculara da şans verebiliriz. Özellikle son 1 aydır bu maç, kupa maçı ve Alanya maçı için plan yapıyoruz. Kazanırsak dışarıda oynamayı hak eden oyuncuları kullanmak istiyorum. Arka bloktan fire vermedik, şu an böyle bir kadroyla sahadayız. Golleri bulabilecek bir anlayışla oynamamız gerekiyor. İlerleyen dakikalarda tüm oyuncuları kullanma şansımız olabilir."