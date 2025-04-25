Salzburg U19-Trabzonspor U19 maçı CANLI İZLE | UEFA Gençlik Ligi Yarı Final CANLI MAÇ

UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Avusturya ekibi Salzburg ile kozlarını paylaşıyor. Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen temsilcimiz, final maçı için ter döküyor. Kritik karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetiyor. Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 25.04.2025- 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025- 14:57