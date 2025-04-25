UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor U19 ekibi, Salzburg'un genç takımıyla kozlarını paylaşıyor. Mücadele İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanıyor. Avusturya ekibini elemesi halinde finale yükselecek olan bordo-mavililer, finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
İŞTE KARŞILAŞMANIN 11'LERİ
Salzburg U19: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Zikovic, Mellberg, Brandtner, Moser, Lukic, Paumgartner, Murillo, Camara
Trabzonspor U19: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Boran, Salih, Alihan, Yiğit Kemal, Onuralp, Ömer
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...
SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başladı. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.
TRABZONSPOR NASIL GELDİ?
Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.