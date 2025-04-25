UEFA Gençlik Ligi yarı final maçında Trabzonspor, Avusturya ekibi Salzburg ile kozlarını paylaşacak. Inter'i 1-0 mağlup ederek yarı finale yükselen temsilcimiz, final maçı için ter dökecek. Belçikalı hakem Jasper Vergoote'nin yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Gençlik Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor U19 ekibi, Salzburg'un genç takımıyla kozlarını paylaşacak. Avusturya ekibini elemesi halinde finale yükselecek olan bordo-mavililer, finalde AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde oynanacak maçın yayın bilgileri ve muhtemel 11'leri merak ediliyor. Peki Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Salzburg U19 - Trabzonspor U19 maçı 25 Nisan Cuma günü saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşma TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Salzburg: Zawieschitzky, Hussauf, Schuster, Mellberg, Rackl, Striednig, Sulzcbahcer, Lukic, Aguilar, Murillo, Baidoo.

Trabzonspor: Erol Can, Oğuzhan, Taha Emre, Arda, Bican, Alihan, Salih, Boran, Onuralp, Ömer Faruk, Abdurrahman.

SALZBURG U19 - TRABZONSPOR U19 MAÇI CANLI İZLE

Turnuvada yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olan Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı, UEFA Gençlik Ligi yarı finalinde yarın Avusturya temsilcisi Salzburg ile karşılaşacak

İsviçre'nin Nyon kentindeki Colovray Spor Merkezi'nde TSİ 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Belçikalı hakem Jasper Vergoote yönetecek. Vergoote'nin yardımcılıklarını Martijn Tiesters ile Michael Geerolf yapacak. Bordo-mavililer, Avusturya temsilcisini yenmesi halinde, 28 Nisan Pazartesi günü aynı sahada AZ Alkmaar-Barcelona eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

TRABZONSPOR NASIL GELDİ?

Turnuvanın 2'inci eleme turunda Karadağ'ın Buducnost Podgorica takımını deplasmanda 3-1 evinde ise 5-2 mağlup ederek eleyen Trabzonspor 3'üncü eleme turunda Bosna Hersek'in Sarajevo takımıyla deplasmandaki 2-2'lik beraberliğin ardından sahasında aldığı 6-1'lik galibiyetle adını son 32 turuna yazdırdı. Trabzonspor, son 32 turunda Juventus'u 1-0, son 16 turunda Atalanta'yı normal süresi 0-0 biten karşılaşmada penaltı atışları sonucu 5-3 yenmeyi başardı. Bordo-mavililer, çeyrek finalde bir başka İtalyan temsilcisi Inter'i 1-0 yenerek yarı finale kalma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR GENÇLİK LİGİ YARI FİNAL MAÇI CANLI İZLE

HEDEF KUPA

25-28 Nisan tarihlerinde İsviçre'de yapılacak müsabakalarda şampiyonluk için mücadele edecek Trabzonspor U19 Takımı'nın büyük kısmı Trabzon kökenli olmak üzere tamamen Türk futbolculardan oluşuyor. Bordo-mavili ekip yarı finale kalma başarısı gösteren tek Türk takımı olarak kupayı da müzesine getirmek istiyor.