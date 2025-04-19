Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.

Bordo-mavililer bu karşılaşmadan 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Mücadelenin ardından bordo-mavililerde Teknik Direktör Fatih Tekke dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

Konuşulacak bir şey yok. Hanemize tek değerli şey var, 3 puan. Olumlu konuşacağım bir şey yok. Oynanmamış olarak ama 3 puan olarak düşünmeliyiz. Biz böyle oynamamalıyız. Bu kadar basit top kayıplarıyla oynamamalıyız. Rakibimizi de tebrik ederim. Belki havadan dolayı enteresan bir şey vardı. Oyunla ilgili konuşmaya gerek yok. Perşembe günü çok değerli bir maç oynayacağız. Folcarelli'yi kaybettik, sakatlandı ama oyunla ilgili konuşulacak bir şey yok.