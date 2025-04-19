Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a konuk oldu. Bordo-mavililer bu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı. İşte detaylar...

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. haftasında devam etti. Fatih Tekke yönetiminde Adana Demirspor deplasmanına çıkan Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.

Bordo-mavililerin tek golü dakika 45'te Simon Banza'dan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Adana Demirspor'a karşı ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

7. dakikada Visca'nın sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortada altıpasta topla buluşan Cham'ın vuruşunda savunma araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

24. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından vuruşunda top kaleci Murat Uğur Eser'de kaldı.

45. dakikada Trabzonspor öne geçti. Kornerden gelen topta ceza sahasında Banza, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

Trabzonspor, ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

54. dakikada Cihan Çanak'ın sol kanattan ceza sahasına çevirdiği topla buluşan Ozan Tufan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

59. dakikada kornerden gelen topa Batagov'un ceza sahasında gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

68. dakikada ceza sahasında topla buluşan Visca'nın vuruşunda kaleci Murat Uğur Eser topu kurtardı.

Karşılaşma, Trabzonspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

BANZA TAKİPTE

Karadeniz devinin Demokratik Kongolu yıldızı Banza, bu gol ile birlikte Süper Lig'deki gol sayısını 18'e yükseltti ve gol krallığı yarışındaki iddialı takibini sürdürdü.