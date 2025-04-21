Trabzonspor'un yetenekli kalecisi Uğurcan Çakır, Trendyol Süper Lig’de bu sezon 13 maçta kalesini gole kapattı. Milli eldiven 4 maçta daha gol yemezse Fernando Muslera’nın rekorunu yakalayacak. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Süper Lig'de tarihi bir başarıya doğru ilerliyor.

Bordo-mavili file bekçisi, kalan 6 maçın 5'inde gol yememesi durumunda, Galatasaray kalecisi Fernando Muslera'nın bir sezonda en çok gol yememe rekorunu kıracak. Muslera, 2023-24 sezonunda Galatasaray formasıyla Süper Lig'de tam 17 maçı gol yemeden tamamlayarak lig tarihine geçmişti.

Bu sezon şu ana kadar 13 maçta kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, kalan 6 karşılaşmanın 4'ünde gol yemezse 17 maçla Muslera'nın rekorunu yakalayacak.

Milli eldiven 5 maçta gol yemezse de 18 maça ulaşarak Uruguaylı file bekçisinin rekorunu geçerek tarihe adını yazdıracak.