TRABZONSPOR HABERİ - Ertuğrul Doğan'dan flaş hamle! Kulüp satın alıyor

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, altyapıdaki oyuncuların kendilerini geliştirmesi amacıyla Portekiz'den bir kulüp almak için görüşmelere başladı. Doğan'ın Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 05.04.2025- 06:41