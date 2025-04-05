TRABZONSPOR HABERİ - Ertuğrul Doğan'dan flaş hamle! Kulüp satın alıyor
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, altyapıdaki oyuncuların kendilerini geliştirmesi amacıyla Portekiz'den bir kulüp almak için görüşmelere başladı. Doğan'ın Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüşme yaptığı öğrenildi. İşte detaylar... (TS spor haberi)
Uzun zamandır gündemde olan yurt dışından bir kulüp satın alıp, pilot takım olarak kullanma projesi somut hale gelmeye başladı. Fotomaç'ın haberine göre Başkan Ertuğrul Doğan, Portekiz'den kulüp almak için araştırmalara başladı. Yurt dışına çıkan Doğan'ın ilk etapta Vizela, Chaves ve Paços Ferreira ile görüştüğü öğrenildi. Hedef; Trabzonspor altyapısından yetişen gençlerin kendilerini geliştirmeleri için yurt dışında bir takıma kiralanması ve oradan yetişecek yeteneklerin bordo mavili kulübe kazandırılması.