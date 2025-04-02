Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde bugün Sipay Bodrum FK'yi konuk edecek. A Grubu'nu 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 puanla lider bitiren bordo-mavililer, Fotomaç'ta yer alan habere göre Bodrum FK'yi mağlup ederek yarı finale yükselmek istiyor. Turu geçen takım, Beşiktaş- Göztepe eşleşmesinin galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Trabzonspor'da Batagov, Hüseyin Türkmen ve Nwakaeme'nin sakatlıkları bulunuyor. Fırtına, geçtiğimiz sene finalde Beşiktaş'a 3-2 yenilmişti.

DOKUZ DEFA KAZANDI

En son 2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u finalde 2-0 yenerek kupayı alan bordo-mavililer, 4 sezon aradan sonra yeniden bu başarıyı tekrarlamak istiyor. Türkiye Kupası'nda lige ilk çıktığı 1974-1975 sezonunda final oynama başarısı gösteren Trabzonspor, toplam 16 final karşılaşmasının 9'unu kazanma başarısı gösterdi.

TRABZONSPOR-SİPAY BODRUM FK MUHTEMEL 11'LER:

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Okay, Mustafa, Mendy, Lundstram, Vişça, Ozan, Zubkov, Banza

Sipay Bodrum FK: Sousa, Ajeti, Üzeyir, Mohammed, Ali, Cenk, Erkan, Bardhi, Fredy, Brazao, Puşcaş