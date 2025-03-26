Fatıh Tekke ile bambaska bir havaya bürünen, üzerindeki kara bulutları dagıtan Trabzonspor, önümüzde sene sampiyonluk mücadelesi verecek bir kadro kurmak için kolları sıvamıs durumda. Bu dogrultuda en önemli hedef ise kalıcı bir forvetle yola devam etmek. Karadeniz devi son 2 yıldır kiralık golcülerle mücadele ediyor. Gündemde su anda takımda olan Banza'nın tapusunu almakla beraber Southampton'dan ayrılacak Paul Onuachu ile Basaksehir'de top kosturan Piatek var. Sezon basında 2 milyon euro'ya kiralanan ve Trabzonspor'daki performansıyla taraftarlardan tam not alan Banza, Braga'ya dönmek istemiyor.

BRAGA ILE GÖRÜSÜLECEK

Uyum sürecini hızlı atlatan ve Karadeniz devinde atmosferden memnun olan 28 yasındaki futbolcu, Fotomaç'ta yer alan habere göre Fatih Tekke yönetiminde daha da iddialı isler yapacaklarına inanıyor ve kariyerine Türkiye'de devam etmek istiyor. Güncel piyasa degeri 15 milyon euro olan Kongolu yıldız, bonservisinin bulundugu Braga'dan da transfer için kolaylık istedi. Halihazırda yüksek bir bonservis bedeli ödemek istemeyen bordo mavili yönetim, Portekiz ekibinin uzlasmacı tavrına göre karar verecek. Banza için yakın bir zamanda Braga ile temas kuracak olan yönetim, duruma göre yol haritasını belirleyecek. Onuachu da güçlü adaylardan biri.

TRABZON'DA ÇOK MUTLU

Daha önce de "Bu güzel sehir için savasmaya devam edecegiz" gibi açıklamalar yapan Banza, menajeriyle çalısmalara basladı. 28 yasındaki futbolcu, Trabzonspor yönetimine kalmak istedigini bildirmisti. Kiralık gelmesine ragmen kulübü sahiplenen, Trabzon'da yasamaktan da çok mutlu olan Banza için lig bitmeden girisimler baslayacak.