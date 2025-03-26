Trabzonspor'da Fatih Tekke iki bölgeye çözüm arıyor!

Trabzonspor'da Fatih Tekke, savunmaya ve hücum hattına çözüm arıyor. Genç teknik adam savunmada Stefan Savic'in belirsizliği ve Arseniy Batagov'un sakatlığının yanı sıra hucümda ise Simon Banza'nın kart cezalısı olması nedeniyle Göztepe karşısında kadrodaki alternatifleri değerlendirecek. İşte detaylar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 26.03.2025- 12:06