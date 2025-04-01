Trabzonspor U19 1-0 Inter U19 | MAÇ SONUCU ÖZET (Trabzonspor yarı finalde)
UEFA Gençlik Ligi çeyrek final maçında Trabzonspor U19 takımı Inter U19 ile karşı karşıya geldi. Trabzonspor U19, rakibini 1-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 01.04.2025- 17:55 Güncelleme Tarihi: 01.04.2025- 19:55
Trabzonspor U19 takımı, UEFA Gençlik Ligi'nde Inter U19 takımı ile karşı karşıya geldi.
Bordo-mavililer, Inter U19'u 77. dakikada Ekrem Terzi'nin golüyle 1-0 mağlup etti.
Karadeniz ekibi bu galibiyetle UEFA Gençlik Ligi'nde yarı finale yükseldi.
Trabzonspor, yarı finalde Salzburg'un rakibi oldu.
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