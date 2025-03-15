Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında RAMS Başakşehir deplasmanına konuk olan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde çıktığı ilk maçtan 3-0 galip ayrılarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Bordo-mavililerde takımının ilk golünü kaydeden Simon Banza, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Kongolu forvet, "Maçın başlangıcından itibaren zor olacağının farkındayız. Deplasmanda ilk kez kazandık, mutluyuz. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Hocamız takıma katıldığı ilk andan itibaren özgüven aşıladı, fikirlerini aşılamaya çalıştı. Biz de fikirlerini uygulamaya çalışarak saygımızı gösterdik. Hep birlikte kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Sezon sonuna kadar gollerime devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.