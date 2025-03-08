Şenol Güneş: Yeniden başlamak istiyoruz!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında evinde Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Maç öncesi bordo mavililerin teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Uluslararası bir gün olan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İnsan hakları çok önemlidir ama kadınlar çok değerlidir. En büyük mutlulukların arkasında o kahramanlar vardır. Unutmayalım ve devamı gelsin."

"Bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz. Kadro ve sonuç olarak iniş ve çıkışlarımız var. Geçen hafta bizim için hayal kırıklığı oldu. Yeniden başlamak istiyoruz. Hatayspor'un direnci olacaktır ama biz de hem oyun hem de skor üstünlüğü istiyoruz. Oyun temposunu, oyun hızını ve taraftarın beklediği güzel oyunu göstermek istiyoruz. Umarım güzel oyun ve skor gelir maç bittiğinde."