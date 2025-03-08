Trabzonspor-Hatayspor ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Ligde zorlu bir dönemeçten geçen bordo-mavililer, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında hata yapmadan sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. İç saha avantajını kullanarak moral depolamak isteyen Karadeniz ekibi, geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son dakika golüyle yıkılmıştı. Şenol Güneş’in öğrencileri, 32 puanla 9. sırada bulunuyor. Ligde zor günler geçiren Atakaş Hatayspor, kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak. 13 puanla 18. sırada bulunan ve son 5 maçında sadece 1 kez galibiyet sevinci yaşayabilen Akdeniz ekibi, Trabzonspor karşısında sürpriz bir sonuç alarak kümede kalma umutlarını yeniden yeşertmeyi amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor sahasında Atakaş Hatayspor'u konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Konyaspor deplasmanında son dakikada penaltıdan yediği golle 1-0 mağlup olan bordo-mavililer, bu kez taraftarının önünde galibiyete uzanarak çıkışa geçmek istiyor. İç saha performansıyla dikkat çeken Karadeniz ekibi, kümede kalma savaşı veren rakibi karşısında hata yapmadan sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet yaşayan Trabzonspor, topladığı 32 puanla 9. sırada yer alıyor. Şenol Güneş yönetiminde istikrar arayışında olan Fırtına, eksik oyuncuların fazlalığı nedeniyle sıkıntılı bir süreçten geçse de sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Ligde zor günler geçiren Hatayspor, kötü gidişata Trabzonspor karşısında dur demek istiyor. Bu sezon oynadığı 24 maçta sadece 2 galibiyet alabilen ve 13 puanla küme düşme hattında yer alan Akdeniz temsilcisi, Murat Şahin yönetiminde zorlu deplasmanda puan ya da puanlar alarak umutlarını artırmayı amaçlıyor. Peki, Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak Trabzonspor-Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başlayacak.

TRABZONSPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-Hatayspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

TRABZONSPOR-HATAYSPOR MUHTEMEL 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Ozan, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Cham, Visca, Sikan

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Calvo, Cengiz, Cemali, Görkem, Abdulkadir, Massanga, Selimcan, Boutobba, Strandberg, Fernandes

SIMON BANZA'DAN DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİK

Yaz transfer döneminde Braga'dan Trabzonspor'a gelen Simon Banza istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor. Süper Lig'de 21 maçta süre alan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu maçlarda 16 kez fileleri havalandırmayı başardı. Takımının 2 golünde de pası veren isim olan Banza'nın Hatayspor maçında oynayıp oynayamayacağı ise belirsizliğini koruyor.

FIRTINA'DE HEDEF BELLİ

Konyaspor deplasmanında alınan mağlubiyetin ardından çıkış arayan Trabzonspor, Süper Lig hedefini belirledi. Konu hakkında açıklamalarda buluanan Şenol Güneş, "Hedefimiz kupayı kazanarak Avrupa'ya gitmek. İlk 5'i tekrar yakalayıp orda olmak istiyoruz. Aynı zamanda gelecek yıl da başarılı olacak takım iskeletinin de bu takım içinde olacağını düşünüyorum. Yarışan güçlü takım olmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DA 7 FUTBOLCU YER ALMIYOR

Trabzonspor'da sakatlıkları devam eden Nwakaeme, Cihan Çanak'ın tedavileri devam ediyor. Geçtiğimiz hafta oynanan Konyaspor maçında sakatlanan Savic ve Banza ile yorgunluğa bağlı kas zedelenmesi yaşayan Malheiro'nun da Hatayspor karşısında süre almasına zor gözüyle bakılıyor. Folcarelli'nin de tedavisi sürerken, sakatlıkları geçen Enis ve Draguş'un kadroda olması bekleniyor.

Konyaspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Mustafa Eskihellaç ise Hatayspor maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR MAÇI ÖNCESİ CEZA SINIRINDA YER ALAN İSİMLER

Hatayspor maçı hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Banza, Lundstram, Okay Yokuşlu ve Vişça sarı kart sınırında yer alıyor. Kritik maçta şans bulmaları ve kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek olan futbolcular, ligin 28. haftasında oynanacak RAMS Başakşehir maçında forma giyemeyecek.

TRABZONSPOR İLE HATAYSPOR ARASINDA 18. RANDEVU

Süper Lig'in 27. haftasında karşı karşıya gelmeye hazırlanan Trabzonspor ile Hatayspor 18. kez rakip olacak. Daha önce oynanan karşılaşmaların 8'ini Karadeniz ekibi üstün tamamlarken, 2 mücadeleyi de Akdeniz temsilcisi kazandı. İki takım arasında oynanan 7 maç ise beraberlikle sonuçlandı.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Hatayspor maçının hakemi Alper Akarsu oldu. Akarsu'nun yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise İlker Yasin Avcı üstlenecek.

VAR'da Danimarkalı hakem Sandi Putros görev alacak. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel yer alacak.