Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda RAMS Başakşehir ile karşı karşıya gelecek Trabzonspor'da maçın hazırlıkları sürüyor.

Bordo-mavili kulüp son olarak antreman sırasında sakatlık yaşayan kaleci Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

Sağlık Kurulu Başkanımız Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncumuz Onuralp Çevikkan'ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Futbol A Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenman sırasında sakatlık yaşayan kalecimiz Onuralp Çevikkan'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ dizinde menisküs yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuz için en kısa sürede Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde cerrahi operasyon planlanmaktadır" dedi.