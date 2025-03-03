Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasındaki Tümosan Konyaspor maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

Üç, dört günde bir maç oynadığınızda, fiziksel hazırlanmak yerine, mental ve taktik olarak hazırlanmalısınız. Konyaspor büyük bir camia. Recep Uçar gibi çalışkan bir hocaları var. Etkili oyuncuları var. Bulundukları yer onları rahatsız ediyor, bizi de rahatsız ediyor. Kayıp puanları geri getiremeyiz, deplasmanda kazanamayan takımız. Bugün kazanmak için çıkacağız. Kendi oyunumuzu oynayarak, kazanmak istiyoruz.