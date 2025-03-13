Son dakika spor haberleri: Trabzonspor, yeni teknik direktör Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Bordo-mavililer ayrıca Şenol Güneş'e de tazminat ödenmeyeceğini açıkladı. TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor, Fatih Tekke ile 4.5 yıllık anlaşmaya varıldığını KAP'a açıkladı. Bordo mavililer ayrıca teknik direktör olarak yolların ayrıldığı Şenol Güneş'e ise tazmanat ödenmeyeceğini duyurdu.

Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki ilk maçında 15 Mart Cumartesi günü Başakşehir karşısında çıkacak.

İŞTE FATİH TEKKE İÇİN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre;

Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın %20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır.

ŞENOL GÜNEŞ İÇİN AÇIKLAMA:

Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir.