Trabzonspor'da Şenol Güneş'in de katılımıyla bordo mavililerin yeni teknik direktör Fatih Tekke imza töreninde açıklamalarda bulundu.

İŞTE TEKKE'NİN SÖZLERİ:

FATİH TEKKE: DÜZELTMEMİZ GEREKEN İŞLER VAR

Yuvaya geldik, çok şükür. Yönetime, Şenol Hoca'ya ve taraftarlara teşekkürler. Zor bir durum gibi gözüküyor ama kolay şeyler çok bana göre değil açıkçası. Hayırlı ve uğurlu olsun. Yolumuz uzun. Bir an önce çalışmaya başlamak istiyorum. Düzeltmemiz gereken işler var. Hepimizin için hayırlı olsun.

"HEDEFİMİZ KUPA"

Ligin durumu ortada. Şu an Avrupa hedefi var, bu da kupadan geçiyor. Sıralamada belki ama gerçekçi olmak lazım. Kupa birinci hedef. Önce normalleşmemiz lazım, sonra da kupa. Bu sene yakalayabileceğimiz hedef bu görünüyor.

"BELİRGİN BİR OYNAMALIYIZ"

10-11 yıldır teknik adamlıkla ilgileniyorum. Her an kendini yenilemeye çalışan, öğrenmeye çalışan ve bu konuda da ısrar eden biriyim. Herkesin bir bakış açısı var. Ben hep şöyle hayal ettim: Oyun, spontane oynanmamalı. Her şeyiyle belirgin bir oyun oynamalıyız.

"İNANILMAZ HEYECANLIYIM"

Trabzonspor'un menfaati doğrultusunda gerçekçi olacağız. Yenilirsek ben ve teknik ekibim yenilecek. Kazanırsak, hep beraber kazanacağız. Çok ciddi uykusuzum ama inanılmaz heyecanım var.

"CESUR BİR TAKIM OLACAĞIZ"

Şenol Hoca'dan takımın durumu hakkında bilgi alacağım. Taraftarların, evimin insanının kalbini kırmaktansa hiç buraya gelmem daha iyi. Bana olan sevgiyi zedelemek istemem. O sevgi beni ayakta tutuyor. Cesur bir futbol oynayan takım ne kadar sürede olursa, onun için uğraşacağız. Hayalci değil, gerçekçi.

"SÖZLEŞME SÜREMİ BİLMİYORUM"

Sözleşme süremi bilmiyorum. 'Gel' dediler, geldim.

SÖZLEŞME 5 YILLIK...

Basın toplantısının ardından edinilen bilgiye göre Fatih Tekke ile 5 yıllık sözleşme imzalandı.

ŞENOL GÜNEŞ: YÖNETİM KARARI İLE...

Hiçbir sorunlu oyuncumuz yok ama aldığımız sonuçlar, yeni dönemi başlatmak zorunda kıldı. Hepimiz üzüldük ve kan değişikliğine gittik. Fatih Tekke, Trabzonspor yönetiminin kararı, taraftarın ve bizim desteğimizle göreve getirmiş bulunuyoruz. Allah yolunu açık etsin.

"İŞİNE KARIŞMAYACAĞIZ"

Yeni bir dönem başlıyor. Hep destek, tam destek. Umarım sezon bittiğinde iyi ve Avrupa'ya gitmiş bir kadro olacak. Trabzonspor için 10 sene yatırım dönemi, iyi kararlar alınmalı. Bu kararlardan biri Fatih Hoca olmuştur. Trabzonspor'un yeni bir başarı elde emesi gerekiyor. Bugüne kadar benimle çalışan herkese başarılar diliyorum. Fatih Hoca ve ekibine başarılar diliyorum. Teknik anlamda bütün yetki Fatih Hoca'nın. Bizden bir şey isterse, destek veririz. Onun dışında işine karışmayacağız.

ŞENOL GÜNEŞ NE YAPACAĞINI AÇIKLADI!

Uluslararası bir kulüp olmak zorundayız. Kurumsal yapıyı yaza kadar belirleyeceğiz. Hiçbir unvan da beklemiyorum. Saha içerisinde olmayacağım. Fatih Hoca istediği zaman konuşuruz. İstekleri olursa, yanındayım. Yarışan kadro, geleceğin takımı... Bunları yaptıktan sonra kim olur, bilmiyorum.