Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, evinde Atakaş Hatayspor'u ağırlıyor. Papara Park'ta oynanan maçta her iki takım da sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Trabzonspor - Atakaş Hatayspor müsabakasının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz... | Son dakika Trabzonpor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Atakaş Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Hüseyin, Lundstram, Batagov, Arif, Okay, Mendy, Zubkov, Visca, Sikan, Banza

Atakaş Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Calvo, Cemali, Massanga, Abdulkadir, Boutobba, Görkem, Fernandes, Aboubakar

TRABZONSPOR - ATAKAŞ HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Atakaş Hatayspor maçı 8 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

PAPARA'DA TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'da oynanan 4 karşılaşmada ev sahibi Trabzonspor üstünlük sağladı. Bordo-mavililer, sahasında oynadığı bu maçlarda 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Rakibine evinde hiç yenilmeyen Karadeniz ekibi, bu süreçte 6 gol atarken kalesinde yalnızca 1 gol gördü.

Trabzonspor, Hatayspor karşısında galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Ligin ilk yarısında Hatay'da oynanan müsabaka ise 1-1 beraberlikle sonuçlandı.