Trendyol Süper Lig'de 25. hafta maçında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı konuk ediyor.
Trabzonspor-Gaziantep FK maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.
TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor-Gaziantep FK maçı oynanıyor. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK 11'LER
Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan
Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke