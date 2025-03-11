Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanına çıktı

Bordo-mavili kulübün anlaşma sağladıktan sonra bugün şehre gelerek sözleşme imzalayan yeni teknik direktörü Fatih Tekke, Karadeniz ekibinin Süper Lig'in 28'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarına katılarak start verdi. 11 Mart Salı günü saat 15.00'te Fatih Tekke yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanda genç çalıştırıcı oyuncularla tanışma merasimi gerçekleştirdi ardından da hazırlıklara kaldığı yerden devam etti.
Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Trabzonspor'da yeni teknik direktör Fatih Tekke, takımla ilk antrenmanına çıktı.
Trabzonspor Haberleri
Yayın Tarihi: 11.03.2025- 18:37