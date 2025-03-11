Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanına çıktı
Fatih Tekke'den sözleşme açıklaması!
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Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanına çıktı Trabzonspor Fatih Tekke yönetiminde ilk antrenmanına çıktı 18:36
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