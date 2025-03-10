Teknik Direktör Şenol Güneş ile yollarını ayıran Trabzonspor Kulübü, Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı. Bordo mavililer, 47 yaşındaki çalıştırıcıyla görüşmelere başladığını duyurdu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Kulübü, 72 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.

Şenol Güneş'in vedası sonrası harekete geçen bordo mavili yönetim, Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı.

İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:

"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."