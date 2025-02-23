Trabzonspor-Gaziantep FK ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta?

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, sahasında Gaziantep FK’yi konuk edecek. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş’a karşı alınan 2-1’lik mağlubiyetin izlerini silmek isteyen bordo-mavililer, taraftarının desteğiyle sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkıyor. Yeni transferlerin takıma katılmasıyla birlikte daha güçlü bir oyun sergilemesi beklenen Trabzonspor'da, teknik direktör Şenol Güneş’in nasıl bir kadro tercih edeceği ise merak konusu. Rakibiyle aynı puana sahip olan Gaziantep FK, 29 puanla 12. sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen kırmızı-siyahlılar, geçtiğimiz hafta Sivasspor karşısında elde ettiği kritik 3 puana bir yenisini daha eklemek istiyor. Deplasmanda etkili bir performans sergilemeyi hedefleyen Gaziantep FK, güçlü rakibi karşısında hata yapmak istemiyor. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? Detaylar haberimizde...

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Trabzonspor sahasında Gaziantep FK'yi konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş'a karşı 2-1'lik mağlubiyet yaşayan bordo-mavililer, taraftarı önünde yara sarmak ve galibiyetle moral bulmak istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde iç sahada güçlü bir performans sergileyen Trabzonspor, bu zorlu mücadelede hata yapmadan 3 puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Bu sezon ligde 22 maça çıkan Fırtına, 7 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak 29 puan topladı. Şu anda 11. sırada yer alan Karadeniz ekibi, üst sıralara tırmanmak adına kritik karşılaşmayı kazanmayı amaçlıyor. Aynı puana sahip olan Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor karşısında puan ya da puanlar alarak kritik bir virajı kayıpsız geçmek istiyor. Selçuk İnan yönetiminde istikrarlı bir görüntü çizen kırmızı-siyahlılar, bu sezon oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Peki, Trabzonspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda? Ne zaman ve saat kaçta? İşte detaylar...

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK 11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa, Mendy, Lundstram, Visca, Zubkov, Banza, Sikan

Gaziantep FK: Burak, Viana, Arda, Husic, Sorescu, Kozlowski, N'Diaye, Maxim, Daubin, Halil, Okereke

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak Trabzonspor-Gaziantep FK maçı 23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.

TRABZONSPOR-GAZİANTEP FK MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

23 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Papara Park'ta oynanacak Gaziantep FK-Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Bu sezon Braga'dan Trabzonspor'a kiralanan ve gösterdiği performansla taraftarın gönlüne taht kuran Simon Banza, gollerini atmaya devam ediyor. Süper Lig'de 19 karşılaşmada süre alan 28 yaşındaki futbolcu, bu maçlarda rakip fileleri 14 kez havalandırmayı başardı. 2 defa da asist yapan Banza, geçtiğimiz hafta oynanan Beşiktaş maçında takımının tek golünü kaydetti.

TRABZONSPOR GAZİANTEP FK'YA HİÇ KAYBETMEDİ

Trabzonspor ile Gaziantep FK, Süper Lig'in 25. haftasında 15. defa kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Daha önce 11'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupasında 14 kez karşılaşan iki takımın maçlarında bordo-mavililerin galibiyet serisi dikkat çekiyor. Bu maçlarda Trabzonspor'un 9-0 üstünlüğü bulunurken, 5 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Fırtına, bu maçlarda Gaziantep FK kalesine 30 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü.

SELÇUK İNAN ESKİ TAKIMINA KARŞI

Bu sezon Gaziantep FK ile başarılı bir performans ortaya koyan Teknik Direktör Selçuk İnan, futbolculuk kariyeri ile iz bıraktığı eski takımı Trabzonspor'a karşı sahaya çıkacak. Şenol Güneş'in öğrencisi olarak top koşturduğu şehirde bu kez rakip olmaya hazırlanan 40 yaşındaki çalıştırıcı, bordo-mavili formayla önemli başarılara imza atmıştı.

NWAKAEME KADRODA OLACAK MI?

Eyüpspor maçında sakatlanan ve Beşiktaş maçını kaçıran Nakaeme'den Trabzonspor'a kötü haber geldi. Hafta içinde bazı idmanlara katılan Nijeryalı sol kanat oyuncusunun ağrılarının geçmediği ve dinlenmeye alındığı öğrenildi. Gaziantep FK maçında oynamasına zor gözüyle bakılan deneyimli futbolcunun kadroda olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

TRABZONSPOR'DA 6 FUTBOLCU KART SINIRINDA

Gaziantep FK maçı öncesi hazırlıklarını tamamlayan Trabzonspor'da 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Lundstram, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza ve Mustafa Eskihellaç bugün sarı kart görmeleri durumunda 26. haftada oynanacak Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek.

BORDO-MAVİLİLER EVİNDE BAŞKA OYNUYOR

Geçtiğimiz hafta Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Trabzonspor, bu sezon evinde oynadığı maçlarda daha başarılı sonuçlar aldı. Bordo-mavililer, Papara Park'ta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyetle 24 puan toplayarak iç sahada adeta bir güç gösterisi yaptı. Karadeniz devinin toplamda kazandığı 29 puanın 24'ü evinden, sadece 5 puanı ise deplasmandan geldi. Papara Park'taki puan ortalaması 2.18, dışarda ise 0.33.

TRABZONSPOR'UN DEPLASMAN FOBİSİ DEVAM EDİYOR

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda deplasman maçlarını kazanmakta zorlanan Trabzonspor, dış sahada oynadığı 11 maçta henüz galibiyet alamadı. Bu karşılaşmalarda 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet alan bordo-mavili ekip, yeni isimlerin kadroya katılmasıyla birlikte kötü gidişe son vermek istiyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-Gaziantep FK maçının hakemi Atilla Karaoğlan oldu. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Erkan Akbulut yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ömer Tolga Guldibi üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-Gaziantep FK maçının VAR hakemi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Alejandro Quintero González olacak. AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan'ın eşlik edecek.

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