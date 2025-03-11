Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde de çeşitli kulüplerde görev aldı ve önemli başarılara imza attı. Futbolseverler, kariyerine dair detayları merak ederken, "Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Fatih Tekke hangi takımları çalıştırdı? İşte deneyimli futbol adamının kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…