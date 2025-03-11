Trabzonspor Kulübü, 72 yaşındaki teknik direktör Şenol Güneş ile yollarını ayırdığını açıklamıştı.
Şenol Güneş'in vedası sonrası harekete geçen bordo mavili yönetim, Fatih Tekke ile prensip anlaşmasına vardı.
Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Fatih Tekke'nin ilk olarak saat 11.00'de açıklanan Trabzon'a geliş saati şehirdeki sis nedeniyle 12.30'a çekildi.
Bordo mavililerde Fatih Tekke'nin Şenol Güneş ile bir toplantı yapacağı öğrenildi.
Fatih Tekke'nin saat 15.00'te gerçekleşecek antrenmana çıkmak istediği öğrenildi.
İŞTE TRABZONSPOR'DAN YAPILAN O AÇIKLAMA:
"Teknik Direktörlük görevi için görüşmelere başladığımız Fatih Tekke; Başkan Yardımcımız Serkan Kılıç ile birlikte yarın (11 Mart Salı) sabah saatlerinde Trabzon'da olacaktır. Sürece ilişkin gelişmeler, kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna duyurulur."