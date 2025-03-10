Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olan Fatih Tekke, teknik direktörlük kariyerinde de çeşitli kulüplerde görev aldı ve önemli başarılara imza attı. Futbolseverler, kariyerine dair detayları merak ederken, "Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtlarını araştırıyor. Peki, Fatih Tekke hangi takımları çalıştırdı? İşte deneyimli futbol adamının kariyerine dair merak edilen tüm detaylar…

Türk futbolunun efsane isimlerinden biri olan Fatih Tekke, attığı goller ve gösterdiği performansla unutulmazlar arasına girdi. Sahadaki ustalığını teknik direktörlük kariyerinde de sürdürerek futbol dünyasında adından sıkça söz ettiren başarılı isim, yönettiği takımlarla dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Futbolseverler, "Fatih Tekke kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorularına yanıt ararken, genç teknik adamın kariyerine dair detayları merak ediyor. Birçok kulüpte görev alan ve önemli başarılara imza atan Tekke'nin futbolculuk serüveni, teknik adamlık kariyerine nasıl yön verdi? Hangi takımları çalıştırdı? İşte Fatih Tekke'nin futbol ve teknik direktörlük yolculuğuna dair tüm detaylar…

FATİH TEKKE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Fatih Tekke 9 Eylül 1977 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor altyapısında futbol kariyerine başlayan Tekke, kariyerinde Altay, Gaziantepspor, Zenit, Rubin Kazan, Beşiktaş, Ankaragücü ve Orduspor gibi takımlarda forma giydi.

FATİH TEKKE HANGİ TAKIMLARI ÇALIŞTIRDI?

Dikkat çeken futbol kariyerinin ardından teknik direktör olarak görevine devam eden Fatih Tekke önemli başarılara imza attı. İşte, Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar:

-Türkiye A2 (Yardımcı Antrenör)

-Kayseri Erciyesspor

-Boluspor

-Manisaspor

-Denizlispor

-İstanbulspor

-Bursaspor

-Denizlispor

-Alanyaspor

FATİH TEKKE İSTATİSTİKLERİ

Teknik Direktörlük kariyeri boyunca genellikle 4-2-3-1' dizilişini tercih eden Fatih Tekke istatistikleri ile dikkatleri üzerine çekiyor. Son olarak Alanyaspor teknik direktörü olarak görev yapan 47 yaşındaki çalıştırıcı, en yüksek puan ortalamasını ise 2020 yılında İstanbulspor ile gerçekleştirdi. İstanbul ekibiyle 46 maça çıkan Fatih Tekke 1.54 maç başı puan ortalamasıyla sezonu tamamladı.