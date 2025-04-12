Geçtiğimiz sezon kiralık oynadığı Trabzonspor'da 25 maçta 17 gol ve 4 asist üreterek gönülleri fetheden Paul Onuachu için yönetim yaz döneminde büyük uğraş vermişti. 30 yaşındaki Nijeryalı forvet de birçok kez "Trabzonspor'da kalmak istiyorum" açıklamasını yapmıştı. Ancak Southampton yönetimi, çift haneli bonservis rakamlarından geri adım atmadığı için bu transfer gerçekleşmemişti. Ancak bu kez Fırtına'nın istediği şartlar oluşabilir. Çünkü Premier Lig'de mücadele eden Southampton, 20 hafta sonunda sadece 2 kez kazanabildi ve 10 puanda kaldı. Böylece bu ligde tarihte en erken küme düşen takım ünvanını aldı.

ŞU ANDAKİ MARKET DEĞERİ 8 MİLYON EURO

İngiliz temsilcisi, alt ligde oynayacağı için kadroda ciddi bir revizyona gidecek, bütçe azaltılacak. Onuachu da takımdan kesin ayrılacak isimler arasında gösteriliyor. Fotomaç'ın haberine göre, Trabzon'u çok seven ve yönetimle hala iletişimde olan 2.01'lik santrfor için önümüzdeki aylarda temasların başlaması bekleniyor. Kulübü ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Onuachu'nun market değeri şu anda 8 milyon euro olarak gözüküyor. Kırmızı-beyazlılar, Nijeryalı yıldızı 18 milyon euro'ya renklerine bağlamıştı. Takımdaki düşüş, Onuachu'nun da değerinin düşmesine neden oldu. Bu transfer için yönetimin elinde büyük fırsat geçmiş durumda.