Trabzonspor kuvvet çalıştı!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 25’inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Trabzonspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına saat 11.00'de yaptığı günün ilk antrenmanıyla devam etti. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanda oyuncular salonda kuvvet çalışması gerçekleştirdi. Bordo-mavililer, saat 15.30'da yapacağı antrenmanla Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürecek.