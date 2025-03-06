Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş gündeme dair açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

"FUTBOL A TAKIMI DIŞINDA TÜM BRANŞLAR BAŞARILI"

"Futbol A Takımı haricinde tüm branşlarda başarı olduğunu görüyoruz. Biz de kupada yolumuza devam ediyoruz, ama ligde düşündüğümüzün gerisindeyiz. Öncelikle başkan, yönetim kurulunu her branşta katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Çünkü bunlar durup dururken olan şeyler değil. Bir yatırım yapmadan sonuç almak mümkün değil."

"DEPLASMANDA SÜREKLİ KAYBETMEK BİZE YAKIŞMIYOR"

"Kendi sahamızda iyi oynuyoruz, dışarıda da zaman zaman iyi oyuna rağmen kaybettik ama çoğu zaman hemen hemen kaybettik. Bizim gibi takıma değil herhangi bir takıma da yakışmıyor."

"TRABZONSPOR BİZİM GÖZÜMÜZDÜR"

"Trabzonspor bizim gözümüzdür, ona iyi bakacağız ve onu layık olduğu şekilde başarılı hale getireceğiz."

"YEREL VE GLOBAL TRABZONSPOR İÇİN PLAN YAPMALIYIZ"

"Trabzonspor, 2025 ile 2035'i planlamalı. Hem yerel, hem de global Trabzonspor için planlarımızı yapmalıyız. Her yerde başarılı olmak durumundayız."

"LİGİ 3-5 ARASINDA BİTİRMEMİZ GEREKİYOR"

"Beklediğimizin altında puan topladık. Bu takımın Süper Lig'de 3-5'incilik arasında bir yerde bitirmesi gerekiyor."

"ŞEYTANLAR HER YERDE VAR"

"Muhammed Cham ve Tolunay Kafkas ile konuştum. Yorumu herkes yapabilir, haklı veya haksız olabilir. O yorumu kamuoyu eleştirir, ona cevabı biz veremeyiz. Bilgilendirme yaparız ama düşünceyi değiştiremezsin. Bunu Tolunay Hoca için söylemiyorum. Haksızlık yapılırsa üzülürsünüz. Muhammed Cham'a kim söyledi bilmiyorum, şeytanlar her yerde var. Türkçe bilmeden, Tolunay Hoca'yı mı takip etmiş? Bir şeytan söylemiş işte. Bir deli, kuyuya taş atmış ve biz de çıkarmaya çalışıyoruz. Cevabı doğru değil ama iyi oynadıktan sonra böyle konuşursak, iyi oyuncu ve insan kimliğimiz oturmamıştır. Onu uyardım, işine bakmasını söyledim."