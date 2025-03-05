Trabzonspor'un tecrübeli teknik direktörü Şenol Güneş, bordo-mavili ekipteki en kötü dönemini yaşıyor. Trabzonspor'da bu sezon 22 maça çıkan tecrübeli çalıştırıcı, sadece 1.36 puan ortalaması elde edebildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor'un başında beşinci dönemini geçiren Şenol Güneş, şu ana kadar beklentilerin altında bir performans sergiliyor. Trendyol Süper Lig'de bordo-mavili takımın başında çıktığı maçlarda 1.36 puan ortalaması yakalayan deneyimli teknik adam, kariyerinin en düşük sezonlarından birini yaşıyor.

Fotomaç'ın haberine göre, işte Şenol Güneş'in en iyi ve en kötü dönemleriyle kıyaslamalı analizi:

Şenol Güneş, kariyerindeki en yüksek puan ortalamasını Trabzonspor'un başındaki ilk dönemi olan 1993-1997 sezonlarında elde etti. O dönemde Süper Lig'de bordo-mavili kulübün başında 254 maça çıkarak 2.22 puan ortalaması yakalayan tecrübeli hoca, şampiyonluğa çok yaklaşmış ancak mutlu sona ulaşamamıştı.

Güneş, üst üste iki kez şampiyonluk yaşadığı Beşiktaş'ta görev yaptığı 2015-2019 yılları arasında da çıktığı 136 maçta 2.13 puan ortalaması yakalayarak kariyerinin en başarılı dönemlerinden birine imza atmıştı.

Şenol Güneş'in kariyerinde en düşük puan ortalaması ise Boluspor (1989-1992) döneminde gerçekleşti. Küme düşmeme mücadelesi veren takımın başında üç sezon görev yapan Güneş, 81 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca, Bursaspor'da geçirdiği 2014- 2015 sezonunda ise 1.50 puan ortalamasıyla sezonu tamamlamış, o dönemde oynattığı hücum futbolu takdir toplamış ve Beşiktaş'a transfer olmasına zemin hazırlamıştı.

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki beşinci döneminde beklentilerin çok altında kalarak hayal kırıklığı yaratmış durumda. Deneyimli teknik adam, bu sezon Süper Lig'de 22 maçta takımın başında yer alarak 1.36 puan ortalaması yakalayabildi. Bu performans, onun Trabzonspor'daki en kötü sezonu olarak kayda geçiyor. Trabzonspor bu sezon oynadığı 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Güneş yönetiminde Trabzonspor, 22 maçta 66 puanın 30'unu toplarken, 36 puanı rakiplerine bıraktı.

9 KEZ 0-0 SONA ERDİ

Süper Lig'de son haftalarda aldığı sonuçlarla toparlanma sürecine giren Trabzonspor, ilk yarılarda yaşadığı durgunluğu bir türlü aşamıyor. Bordo-mavililer, Konya deplasmanında oynadığı son lig maçında da ilk yarıyı golsüz tamamladı. Böylece Fırtına bu sezon oynadığı 24 maçın 9'unda devreye 0-0'lık eşitlikle girdi.

HOCA DA KAZANAMADI

Şenol Güneş, kariyerinde bir ilki yaşıyor. 10 maçtır deplasmanda galibiyet alamayan tecrübeli teknik direktör, kariyerinin en kötü dış saha tablosuyla karşı karşıya. Güneş, bu sezon 3 beraberlik ve 7 mağlubiyetle deplasmanda sadece 3 puan toplayabildi. Fırtına, ligin ilk haftasında Abdullah Avcı yönetiminde Sivas ve İhsan Derelioğlu yönetiminde Eyüpspor'la golsüz berabere kalmıştı.

182 GÜNDE ETKİ EDEMEDİ

Karadeniz devi, Şenol Güneş yönetiminde istediği ivmeyi yakalayamadı. Güneş, 182 günlük görev süresi boyunca Trendyol Süper Lig'de 22 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde etti. Bordo-mavili ekip, bu süreçte istikrarsız bir performans sergileyerek taraftarının beklediği çıkışı bir türlü gerçekleştiremedi.

39 YIL SONRA EN KÖTÜ SERI

Trabzonspor'un ligde en son 3 Mart 1985 ile 1 Aralık 1985 arası deplasmanda 14 maç kazanamama serisi vardı. Bu sezon çıktığı 12 deplasman maçının hiçbirini kazanamayan bordo-mavililer, 39 yıl sonra en kötü dış saha serisini yaşıyor.