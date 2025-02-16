Oh beeee…Haftalar sonra özgüvenli, oyuna ve oyunculara saygılı, tempoyu yükselten, çağdaş, dinamik bir hakem seyrettik. Cihan Aydın'ı tebrik ediyor gözlerinden öpüyorum. Hak ettiğin FIFA listesinden seni çıkaranlar şimdi vicdan azabı çeksin utansın.Bitkisel hayattaki ülke hakemliğine can verdin.