Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan flaş sözler! "Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Başkan Doğan, "Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

"Açık konuşayım, Trabzonspor'un gasp edilen 15-20 puanı var. Bu puanlar planlı olarak çalınmıştır. Mevcut MHK ile bu sistemin devam etme ihtimali sıfır. Gerekli adımların TFF Başkanı tarafından atılmasını bekliyoruz. Üzerine basarak söylüyorum bunlar hata değil, kesitli olarak yapıldı."

"Galatasaray ve Fenerbahçe sadece kendi çıkarları için yorumlar yapıyor. Adalet arayışında olduklarını düşünmüyorum. Lig 2 takım üzerine kurgulanmış vaziyette."

"Yabancı hakemin kim olduğu önemli değil. Gerçekten kalifiye olan hakemleri, bizim hakemlik müessesesindeki kaos giderilene kadar ve tüm takımların hakkının yenmemesi için getirmenin şart olduğunu düşünüyorum."