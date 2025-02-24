Trabzonspor'da Banza gelişmesi! 20 milyon Euro...

Trabzonspor’un Banza için Braga ile görüşmelerde bulunduğu ancak Portekiz ekibinin 20 milyon Euro talep etmesi sonrası geri çekildiği öğrenildi. Yıldız golcüyü takip eden Marsilya ise Braga ile temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 24.02.2025- 06:40