Trabzonspor'da Banza gelişmesi! 20 milyon Euro...

Trabzonspor’un Banza için Braga ile görüşmelerde bulunduğu ancak Portekiz ekibinin 20 milyon Euro talep etmesi sonrası geri çekildiği öğrenildi. Yıldız golcüyü takip eden Marsilya ise Braga ile temaslarını sürdürüyor. İşte detaylar... TS SPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un sezon başında Braga'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Simon Banza, takıma yaptığı katkılar ve attığı gollerle lige damgasını vurdu. Takvim'de yer alan habere göre teknik ekibin takımda kalmasını istediği Banza için yönetim kuruluyaptığı görüşmelerdenhenüz istediği sonucualamadı. Başkan Ertuğrul Doğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Takımda kalmasını isteriz ama şartları çok zor" ifadelerini kullanmıştı. Trabzonspor,Banza'nın bonservisinialmak için görüşmelerdebulundu ancak Portekizekibinin 20 milyon Eurotalep etmesi üzerine geriçekildi. Fransız basını ise Marsilya'nın Banza'yı yakından takip ettiğini ve sezon sonunda golcü oyuncunun transferi için Braga ile görüşmelere başlayacağını bildirmişti. Ancak Marsilya,sezon sonunu beklemedendüğmeye bastı ve Braga ileilk temasını gerçekleştirdi.Bu gelişme üzerine Trabzonspor'unBraga'ya yenibir teklif yapıp yapmayacağıise belirsiz.