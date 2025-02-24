ZEKİ UZUNDURUKAN - YA EVDE YOKSAN! Bu galibiyet Trabzonspor'a ilaç gibi geldi. Zubkov'un ne kadar kaliteli bir oyuncu olduğunu çıktığım her programda, Fotomaç'taki yazılarımda sürekli vurguladım. Orta kalitesinin Fenerbahçe'nin efsane futbolcusu Alex de Souza'ya benzediğini söyledim. Şenol Güneş de Zubkov'daki bu cevheri görmüş olacak ki dün ilk 11'de başlattı, Ukraynalı yıldızı... Ve o Zubkov, Gaziantep FK karşısında Trabzonspor'a hayat veren duran toplar kullandı.