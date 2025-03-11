Fatih Tekke Trabzon'a geldi

Trabzonspor'da Şenol Güneş'in teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından görüşmelere başlanan Fatih Tekke kente geldi.

Havaalanında kısa bir açıklama yapan Fatih Tekke kendisini karşılayan taraftarlara şunları söyledi.

FATİH TEKKE: KAYBEDECEK 1 SANİYEMİZ YOK

Hepinizi çok seviyorum. İnşallah bu süreci hep beraber atlatacağız. Kaybedecek 1 saniyemiz bile yok.

İŞTE FATİH TEKKE'NİN TEKNİK KADROSU:

Orhan Çıkrıkçı

Orhan Kaynak

Salih Tekke

Ali Nadir Başkan

Olcay Demir

Aykut Turhal

Metin Aktaş

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM: