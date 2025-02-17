Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Beşiktaş-Trabzonspor derbisinde maç öncesinden sonuna kadar küfür ve hakarete maruz kalan Uğurcan Çakır için Trabzonspor, hukuki çalışma başlattı. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)

Trabzonspor, takım kaptanı Uğurcan Çakır için hemen harekete geçti. Bordo-mavili kulüp; Beşiktaş derbisinde başlangıç düdüğünden maç bitene kadar Uğurcan Çakır'ın kendisine ve ailesine yönelik küfürler nedeniyle hukuki çalışma başlattı. Fotomaç'ın haberine göre, Türkiye Futbol Federasyonu'na konunun hassasiyetle incelenmesi ve gerekli yaptırımların uygulanması konusunda talepte bulunan bordo-mavililerin hukukçuları, sosyal medya üzerinden yapılan küfür ve hakaretler için de hızlıca düğmeye bastı.

TEK TEK TESPİT EDİLDİ

Kulüp avukatları sosyal medyada tek tek tespit edilen tüm hesaplar için hukuki süreci başlatırken, Başkan Ertuğrul Doğan da bu konuda gereken bütün adımların atılması talimatında bulundu. Bu arada maçın ardından bordo-mavili futbolcular da Uğurcan Çakır'a destek vererek sosyal medya hesaplarından takım kaptanıyla birlikte olan görsellerini paylaştı. Taraftarlar da tecrübeli file bekçisi için binlerce destek paylaşımı yaparak hem Beşiktaş hem de siyahbeyazlı taraftarlara bu konuda sert bir tepki gösterdi.

"KABUL EDİLEMEZ"

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören, kaptanları Uğurcan Çakır'a destek oldu. Ören, "Beşiktaş ile oynadığımız maçta takım kaptanımız Uğurcan Çakır'ı daha maç başlamadan ve maç boyunca baskı altında bırakmak için tribünlerden söylenen yakışıksız sözler asla kabul edilemez. Daha etkili cezai yaptırımlar uygulanması adına TFF'yi göreve çağırıyoruz. Alınacak kararların yakın takipçisi olacağız" dedi.

YABANCI MADDELER

Uğurcan Çakır'a maç esnasında tribünlerden zaman zaman yabancı maddeler atıldı. Uğurcan'a özellikle kale vuruşu sırasında su bardaklarının atıldığı görüldü.

"EFENDİLİK DE BİR TAVIRDIR"

Trabzonspor Kulübü, kaptan Uğurcan Çakır'a destek amaçlı bir video yayınladı. Beşiktaş Onursal Başkanı Süley man Seba'nın 15 Ağustos 2014'teki vefatı sonrası vazgeçilen sezon açılışı anımsatılarak, "Efendilik de bir tavırdır" denildi.

KAFKAS'TAN TEPKİ GELDİ

Trabzonspor Asbaşkanı Zeyyat Kafkas, takım kaptanı Uğurcan Çakır'a yapılan hakaretlere tepki gösterdi. Kafkas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm hakaretleri misliyle sahiplerine iade ettiklerini söyledi.