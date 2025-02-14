UEFA Gençlik Ligi'nde son 16 turu kuraları çekildi. Son 32 turunda Juventus'u eleyerek adını son 16'ya yazdıran temsilcimiz Trabzonspor U19'un da rakibi belli oldu.
TRABZONSPOR ATALANTA İLE EŞLEŞTİ
Trabzonspor U19 Takımı, UEFA Gençlik Ligi son 16 turunda Atalanta ile karşı karşıya gelecek. Kura avantajı sayesinde mücadele, tek maç üzerinden Trabzon'daki Papara Park'ta oynanacak.
ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMESİ DE BELLİ OLDU
Trabzonspor U19, adını çeyrek finale yazdırması halinde Bayern Münih-Inter maçının galibi ile oynayacak.