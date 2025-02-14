Beşiktaş-Trabzonspor maçını Cihan Aydın yönetecek!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek. Bu mücadelenin son olarak hakemi belli oldu. Karşılaşmada Cihan Aydın düdük çalacak. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Yayın Tarihi: 14.02.2025- 11:36 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025- 11:53