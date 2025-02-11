Spor yazarları Trabzonspor-ikas Eyüpspor maçını değerlendirdi!
Son dakika Trabzonspor haberleri: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile Eyüpspor karşı karşıya geldi. Bordo-mavililer mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 3 puanın sahibi oldu. Fotomaç Gazetesi yazarları, Trabzonspor - Eyüpspor maçını dikkat çeken ifadelerle değerlendirdi. İşte o yazılar... (TS spor haberi)
Maçın 51. dakikasında Claro, ceza sahasında Banza'yı sert bir darbe ile adeta yere yapıştırdı. Pozisyon penaltı oğlu penaltı. Hakem Mehmet Türkmen pozisyona o kadar duyarsız kaldı ki… Mehmet Türkmen kardeşim, yakışıklı adamsın! Git dizilerde oyna, filmlerde oyna… Ama yeşil sahalara çıkıp takımların kaderi ile oynama! Bir sözüm de yabancı VAR'a. Kardeşim o odaya çay-kahve içmeye mi geldiniz! VAR'daki Tamas Bognar da bu pozisyonda Mehmet Türkmen'i monitöre çağırmadı! Yabancı VAR'ınız batsın sizin! Hani yabancı VAR gelince tartışmalar bitecekti! Bu kadar acemi VAR'lar gelecekse hiç gelmesin!
Hakem Mehmet Türkmen, ilk yarıda da Banza'nın Vezo'ya ceza sahasında yaptığı sert müdahaleyi göremedi veya görmezden geldi; bilemiyorum. Pozisyon buz gibi penaltıydı. Trabzonspor'un penaltısını görmeyen VAR'daki Tamas Bogner, hakemi çağırdı ve Eyüpspor penaltı kazandı. Thiam'ın penaltısı direkten döndü, ama öncesinde Uğurcan Çakır'ın da bir dokuşunu vardı topa. Uğurcan Çakır dünkü maçta da muazzam kurtarışlar yaparak galibiyette büyük rol oynadı. Trabzonspor maça iyi başlayamadı. Ligin flaş takımı Eyüpspor ilk 10 dakikada adeta Trabzonspor'a top göstermedi. İlk yarının son bölümünde oyun üstünlüğünü ele geçiren Trabzonspor, Vişça ile net pozisyonlardan yararlanamadı.
Şenol Güneş, ikinci yarıya Ozan Tufan ve Muhammed Cham'ı alarak başladı. İkinci yarıda çok daha etkili bir Trabzonspor izledik. 35 yaşındaki Nwakaeme'nin asistinde Lundstram ile harika bir gol attı Trabzonspor. Bu golden sonra oyunu tek kaleye çeviren bir Trabzonspor izlemeye başladık. Eyüpspor'un da ani atakları oldu. Emre Mor'un ikinci yarıda bazuka gibi bir şutu direkte patladı. Emre Mor çok iyi bir maç çıkardı. Arda Turan ile kendini bulmuş Emre Mor… Arda Turan, önümüzdeki yıllarda Türk futboluna damga vuracak bir teknik adam…
İlk yarıda Zubkov kaleden çok uzak oynadı. Ama çok kaliteli bir oyuncu… Son bölümde giren Sikan, yine muhteşem bir şutla rakip kaleyi yokladı. İki oyuncu da Trabzonspor'un ilk 11'de oynayabilecek kapasitede. Eren'in yokluğunda oynayan Mustafa Eskihellaç, iyi niyeti ile mücadele etti. Zor maçtan 3 puan çıkarmayı başardı Fırtına! Sonuçta evinde çok iyi sonuçlar alan bir Trabzonspor var. Asıl soru şu: Bu takım neden deplasmanlarda bu kadar kötü! Şenol Güneş'in buna kafa yorması lazım…
REHA KAPSAL – OYUN MEKANİĞİ
Trabzonspor hafta içi kupada İskenderunspor karşısında oynadığı kötü futbol ve kaybettiği 2 puandan sonra son haftalarda formda olan Eyüpspor karşısında vereceği reaksiyon ve alacağı 3 puan Beşiktaş derbisi öncesi moral ve güven kazanma açısından çok önemliydi. İç sahada bordo-mavililerin oyuna çok iyi başlandığı söylenemez. Nitekim ilk 5 dakikada bir karşı karşıya bir de penaltı şansından Eyüpspor yararlanamadı. Bu sanırım içerideki maçlardaki en büyük sorun gibi duruyor. Çünkü daha maçın başında bunu rakibe hissettirmeleri gerekiyor, diğer türlü rakibi buradan puan alırım diye maça ortak edip umutlandırıyor. Bu da Trabzonspor'un DNA'sında olan bir şey değil. İlk yarıda Trabzonspor üretmekte zaman zaman sıkıntı yaşadı, saha parselizasyonu iyi değildi. Bu nitekim top rakipteyken pres yapmayı engellediği gibi savunma önlemi almakta zorlandılar. İlk 30 dakika pozisyonlar verdiler bu yüzden. Set oyununda konumlanmaları iyi değil. Bir de Vişça ve Zubkov rotasyonlu oyunu ile arasına sıkışan orta sahanın oyuna katkı sunmakta çok sıkıntı yaşadı.
İkinci yarı orta sahaya yapılan doğru hamlelerle öncelikle bu bölgede sayısal denge sağlandı. Bunun getirdiği en önemli şey pas yapmaya başladığı gibi rakip yarı alana yerleşmeleri başta olmak üzere çok geçiş imkanı vermediler. Bunun yarattığı takım bütünlüğü ve enerji ile golü buldu bordomavililer. En büyük sıkıntı golü bulduktan sonra onu korumak için geriye yaslanmaları. Aksine momentumu yakaladıktan sonra daha fazla rakibin üzerine gidip hataya zorlayıp gol bulmak düşüncesinde olmalılar. Emre'nin direkten dönen topu gol olsa oyun farklı yöne gidebilirdi. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı daha önce söylediğim gibi top ayağında ve rakipteyken oyun istikrarının ve ezberinin oturması ile beraber tüm oyuncuların rollerinin belirlenmesi. Oyun mekaniğinin bir an önce oturması çok önemli.
MUSTAFA ÇULCU – PENALTI GÜME GİTTİ
Maça önde baskı ile başlayan ve ligimizin iyi futbol oynayan takımı Eyüpspor ilk dakikalarda Banza'nın hatasından penaltı kazandı. Hücum oyuncuları kendi ceza sahası içinde savunma yaparken maalesef zamanlama hataları çok yapıyorlar. Thiam'ın penaltısında önce direk sonra Uğurcan'ın kurtarışı ile Trabzonspor hareketlendi.
Visca, Nwakaeme ve Banza ile ön bölgede etkili olmaya başladılar. Son vuruşlarda başarılı olsalar ilk yarıda skor bulacaklardı ama olmadı. Mendy'nin eksikliği net görülüyor. İkinci yarıya Cham ve Ozan Tufan değişikliği atak üstünlüğünü getirdi. Yetenekli ve deneyimli oyunculara sahip zor bir rakip Eyüpspor'a karşı alınan bu galibiyet Beşiktaş maçı öncesi Trabzonspor için büyük moral oldu. Taraftarın Dorukhan'a gösterdiği sıcak ilgi gergin futbol iklimimizde muhteşem bir güzellikti.
Hakemleri bu seviyeye yetenekleri getiriyor. Ancak kaygı, korku ve kolaycılık VAR'a yaslanmalar karar verme yetilerini köreltiyor. Banza'nın ceza alanı içinde Vezo'ya yaptığı açık penaltıyı veremedi! VAR devreye girdi. OFR de bayağı bir süre izledi ve Eyüpspor'un penaltısını verdi. Yer alma konusunda eksikleri olduğu için orta alanda Ampem ile çarpıştı, ne yapacağını şaşırdı! 36'da Trabzon penaltı bekledi. Nwakaeme'nin ilk vuruşunda top Vezo'nun karnından döndü sonrasında Yalçın'ın yerdeki destek eline geldi, penaltı olmaz.
Hakem yine görmedi, "Görmedin VAR'ı dinliyorum" diyor! Eyüpspor ceza alanı içinde 51'de yüksek hava topunda Banza topa vuran Claro arkada zamanlama hatası yapıp Banza'nın kafasına kafa vuran. Net penaltı bu pozisyon. Çünkü ortak hava topu değil. Hakem çözemedi! VAR karışmadı penaltı güme gitti. Sarısı olan Emre Akbaba'nın uzatmalarda Cham'a hareketi kontrolsüz ikinci sarıdan kırmızı olması gerekiyor ama olmadı! Mehmet Türkmen çok çabuk ve kolay elde ettiği FIFA hakemlik fırsatını çok çalışarak değerlendirmeli. Çünkü bu fırsatlar her hakeme nasip olmaz. Kuş kaçtı mı bir daha geri gelmez.