İlk yarıda Zubkov kaleden çok uzak oynadı. Ama çok kaliteli bir oyuncu… Son bölümde giren Sikan, yine muhteşem bir şutla rakip kaleyi yokladı. İki oyuncu da Trabzonspor'un ilk 11'de oynayabilecek kapasitede. Eren'in yokluğunda oynayan Mustafa Eskihellaç, iyi niyeti ile mücadele etti. Zor maçtan 3 puan çıkarmayı başardı Fırtına! Sonuçta evinde çok iyi sonuçlar alan bir Trabzonspor var. Asıl soru şu: Bu takım neden deplasmanlarda bu kadar kötü! Şenol Güneş'in buna kafa yorması lazım…

İkinci yarı orta sahaya yapılan doğru hamlelerle öncelikle bu bölgede sayısal denge sağlandı. Bunun getirdiği en önemli şey pas yapmaya başladığı gibi rakip yarı alana yerleşmeleri başta olmak üzere çok geçiş imkanı vermediler. Bunun yarattığı takım bütünlüğü ve enerji ile golü buldu bordomavililer. En büyük sıkıntı golü bulduktan sonra onu korumak için geriye yaslanmaları. Aksine momentumu yakaladıktan sonra daha fazla rakibin üzerine gidip hataya zorlayıp gol bulmak düşüncesinde olmalılar. Emre'nin direkten dönen topu gol olsa oyun farklı yöne gidebilirdi. Trabzonspor'un en büyük sıkıntısı daha önce söylediğim gibi top ayağında ve rakipteyken oyun istikrarının ve ezberinin oturması ile beraber tüm oyuncuların rollerinin belirlenmesi. Oyun mekaniğinin bir an önce oturması çok önemli.