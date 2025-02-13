Trendyol Süper Lig'de 2024-25 sezonu ara transfer dönemi ilklerin yaşandığı bir dönem oldu. Kulüplerimiz 59 oyuncuya 76.7 milyon Euro vererek lig tarihinin ara dönem bonservisinde zirveye ulaşırken, Galatasaray (27.5), Fenerbahçe (18.2) ve Trabzonspor (13.4) kendilerini aşıp en yüksek harcamasını gerçekleştirdi. İşte detaylar...

Süper Lig'de 2024-25 sezonu ara transfer tescil dönemi, son yılların en hareketli sürecine sahne oldu. 11 Ocak'ta başlayan ve 12 Şubat itibariyle sona eren heyecanda ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe'nin birbiriyle kıyasıya yarışı, şampiyonluk mücadelesini aratmadı.

Sabah'ta yer alan habere göre; 59 futbolcuya toplam 76.7 milyon Euro bonservis ve kiralama bedeli ödeyen 14 Süper Lig kulübü, lig tarihinin ara transfer harcama rekorunu kırdı. Bundan önceki en yüksek meblağ, 2018-19 sezonunda 43.7 milyon Euro'ydu. 5 ekip ise takviye yapamadı.

ALINAN EN PAHALI OYUNCU DIEGO CARLOS

Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor ödedikleri rakamlarla ara transferde kendi harcama rekorlarına imza attı. Kış döneminde lig tarihinin en yüksek bonservisini veren Aslan'ın 7 isim için kasasından 27.5 milyon Euro çıktı. Skriniar (kiralık) ve Talisca'yı bedelsiz renklerine bağlayan Kanarya, 4 futbolcuya 18.2 milyon, Fırtına da aynı sayıda oyuncuya 13.4 milyon Euro verdi. Bu sezon ara transferin en pahalı ismi, Fenerbahçe'nin 11.5 milyon Euro ödediği Diego Carlos oldu. Galatasaray en yüksek bonservisi Cuesta'ya (8 milyon), Trabzonspor; Sikan ve Zubkov'a (6'şar milyon), Beşiktaş; Arroyo'ya (5.7 milyon) verdi.

BEŞİKTAŞ YÖNETİMİ GENÇİIK ATEŞİNİ YAKTI

Diğer büyük takımlara göre Beşiktaş, kış döneminin en sessiz ekibiydi. Yeni yönetimi ve teknik direktörüyle yapılanma içerisinde olan siyah-beyazlılar, genç oyunculara öncelik verdi. Kadrosuna kattığı 2 genç yeteneğe 7.7 milyon Euro bonservis ödedi. Keny Arroyo'yu (18 yaş) 5.7 milyona, Elan Ricardo'yu (20 yaş) da 2 milyon Euro'ya renklerine bağladı. Kara Kartal'ın bu arada, transfere en çok para harcadığı ikinci sezonu oldu.

HARCAMADA AVRUPA'DA 6 NUMARA!

Türkiye Süper Ligi, cebinden çıkardığı 76.7 milyon Euro ile Avrupa'da bonservis ve kiralamaya en çok para harcayan 6. lig oldu. Liga Portugal'ı (55.5 milyon Euro), İspanya La Liga'yı (26.1) ve Hollanda Eredivisie'yi (24.4) ardımızda bıraktık. Listede 501 milyon Euro ile zirvede İngiltere Premier Lig bulunuyor. Onu ise İtalya Serie A (230), Fransa Ligue 1 (202), Almanya Bundesliga (181.3) ve İngiltere Championship (92.7) takip etti.