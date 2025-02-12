TRABZONSPOR TRANSFER HABERİ: Ozan Tufan'a sürpriz talip! 20 Şubat'a kadar...

Rusya Ligi takımlarından Dinamo Moskova, Trabzonspor’un kapısını çalarak Ozan Tufan’ı istedi. Bordo mavililer, sezon başında 2 milyon Euro’ya aldığı orta saha için 4 milyon Euro talep etti. İşte ayrıntılar... | Son dakika Trabzonspor haberleri (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 12.02.2025- 06:40