Trabzonspor-Eyüpspor ŞİFRESİZ | Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor sahasında ligin yeni ve iddialı ekibi Eyüpspor’u konuk edecek. Son üç maçında yenilgi yüzü görmeyen bordo-mavililer, çıkışını sürdürmek istiyor. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde sahaya çıkacak olan Karadeniz ekibi, taraftarının desteğiyle üç puanı hanesine yazdırmayı hedefliyor. Ligde 26 puanla 11. sırada yer alan Trabzonspor'da gözler, yeni transferlerin ilk 11'de olup olmayacağına çevrildi. Şenol Güneş’in oyun planında nasıl bir değişiklik yapacağı merak konusu olurken, bordo-mavililer sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor ise bu sezon Süper Lig’e oldukça iddialı bir giriş yaptı. 39 puanla 4. sırada bulunan İstanbul temsilcisi, Avrupa kupalarına katılma hedefi doğrultusunda Trabzon deplasmanından puan ya da puanlarla dönmenin hesaplarını yapıyor. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında futbolseverleri heyecanlandıran bir karşılaşma bekliyor. Trabzonspor, Papara Park'ta Süper Lig'in yeni ekibi Eyüpspor'u konuk edecek. Karşılaşma öncesinde her iki ekip de hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yükselişe geçen bordo-mavililer, son üç lig maçında yenilgi yüzü görmedi. Geçtiğimiz hafta Kayserispor ile berabere kalan Trabzonspor, bu kez sahasında üç puanı alarak üst sıralara tırmanmayı hedefliyor. İç saha avantajını en iyi şekilde değerlendirmek isteyen Karadeniz ekibinde, yeni transfer Mustafa Eskihellaç'ın ilk 11'de olup olmayacağı merak konusu. Süper Lig'deki ilk sezonunda dikkat çeken performansıyla adından söz ettiren Eyüpspor, 39 puanla 4. sırada yer alıyor. Teknik Direktör Arda Turan önderliğinde Avrupa kupalarına katılmayı hedefleyen İstanbul ekibi, son dört haftada aldığı galibiyetlerle formda bir görüntü sergiliyor. Zorlu Trabzon deplasmanında puan veya puanlar alarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Peki, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte detaylar...

İŞTE MAÇIN 11'LERİ:

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Savic, Batagov, Mustafa, Lundstram, Umut Güneş, Visca, Zubkov, Nwakaeme, Banza

İkas Eyüpspor: Berke Özer, Vezo, Robin Yalçın, Claro, Umut Meraş, Melih Kabasakal, Yalçın Kayan, Tayfur Bingöl, Emre Mor, Prince, Thiam

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı 10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

TRABZONSPOR-İKAS EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

10 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de Papara Park'ta oynanacak Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

SIMON BANZA DURDURULAMIYOR

Gol krallığı yarışında üst sıralarda yer alan Simon Banza, Trabzonspor'un gol yükünü çekmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde Braga'dan kiralanan 28 yaşındaki golcü oyuncu, bu sezon oynadığı 17 lig maçında 13 defa fileleri havalandırdı. 2 kez de gol pası veren Banza, Eyüpspor maçında da tabelayı değiştirmeyi hedefliyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA YER ALIYOR

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Eyüpspor maçı öncesi Trabzonspor'da 5 isim sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Ozan Tufan, Uğurcan Çakır, Simon Banza, Okay Yokuşlu ve yeni transfer Mustafa Eskihellaç kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

ŞENOL GÜNEŞ İLE ARDA TURAN KOZLARINI PAYLAŞACAK

Teknik Direktör Şenol Güneş, eski öğrencisi Arda Turan'la ilk kez rakip olmaya hazırlanıyor. Sezonun ilk yarısında oynanan Eyüpspor maçında henüz göreve başlamayan Güneş, bugünkü mücadelede Arda Turan'la karşı karşıya gelecek. Deneyimli teknik direktörün, A Milli Takım'da birlikte çalıştığı öğrencisine karşı nasıl performans göstereceği ise merak ediliyor.

MAÇIN HAKEMİ AÇIKLANDI

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, Trabzonspor-İkas Eyüpspor maçının hakemi Mehmet Türkmen oldu. Türkmen'in yardımcılıklarını Bersan Duran ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Yunus Dursun üstlenecek.

VAR HAKEMİ BELLİ OLDU

Trabzonspor-İkas Eyüpspor karşılaşmasının VAR hakemi Macar Tamas Bognar oldu. AVAR'da ise Ceyhun Sesigüzel görev yapacak.

ASpor CANLI YAYIN