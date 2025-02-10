Son dakika spor haberi: Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıy gelecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, maç öncesi yeni transfer Mustafa Eskihellaç ile ilgili kararını verdi. İşte detaylar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında bugün sahasında İkas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde geçen hafta deplasmanda Kayserispor ile golsüz berabere kalan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 2. Lig ekiplerinden İskenderunspor ile 2-2'lik skorla yenişemeyen bordo-mavililer, Eyüpspor'u mağlup ederek moral bulmak istiyor.

Karadeniz ekibinde kart cezalıları Batista Mendy ve Eren Elmalı'nın yanı sıra sakatlığı devam eden Denis Draguş kritik müsabakada forma giyemeyecek. Milliyet'in haberine göre Teknik Direktör Şenol Güneş'in Mendy'nin yokluğunda orta sahada John Lundstram'a, Eren'in yerine ise sol bekte yeni transfer Mustafa Eskihellaç'a görev vermesi bekleniyor.

Trabzonspor dün gerçekleştirdiği son çalışmayla hazırlıklarını tamamladı. Şenol Güneş'in çift kalede İkas Eyüpspor maçında sahaya süreceği 11'i denediği aktarıldı.