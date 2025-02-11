Trabzonspor'un efsane isimlerden Tolga Zengin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi'nin "Şubat Ayı Kültür, Sanat ve Spor Etkinlikleri" kapsamında düzenlediği söyleşide açıklamalarda bulundu.

Zengin, bordo mavili takımın başarılı eldiveni Uğurcan Çakır'ın performansına dair gelen soruya 'Dünyanın hangi takımına koyarsan koy oynayabilir' dedi.

Uğurcan Çakır'ın büyük bir kaleci olduğunu ifade eden Tolga Zengin, "Bu kulübe büyük hizmetler veriyor. Buradan ayrılma noktası aklında olan bir şey değildir. Çok da katkı sağlıyor. İyi kaleci bulmak da zordur. Uğurcan, Trabzonspor'un en iyi şansıdır. Özel yetenekleri olan bir kaleci. Ayakları çok iyi. Dünyanın hangi takımına koyarsan koy oynayabilir. Öyle büyük bir kaleci. Bu zamana kadar neden transfer olmadı, o kulübün ve Uğurcan'ın bileceği bir şey. Şu an Trabzonspor'un olmazsa olmazı" şeklinde konuştu.