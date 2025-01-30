Trabzonspor'da ara transferde flaş bir gelişme yaşandı. Fırtına'nın 20 yaşındaki forveti Poyraz Efe Yıldırım'a Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab talip oldu. Fotomaç'ın haberine göre, yönetim yaptığı değerlendirme sonucunda bu teklifi reddetti. Manisa FK, Solwie Energy Fatih Karagümrük, Erzurumspor FK gibi kulüpler de oyuncuyu istiyor. 1.90 boyundaki forvet, UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 6 gol atarak dikkat çekti.
TRANSFER HABERLERİ | Trabzonspor'un genç yıldızına Fatih Terim kancası! Yönetimden flaş karar
Trendyol Süper Lig'in dev takımlarından Trabzonspor'da önemli bir transfer gelişmesi yaşandı. Bordo-mavili ekibin genç yıldızına Fatih Terim'in çalıştırdığı Al Shabab'ın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar... (TS SPOR HABERİ)
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Yayın Tarihi: 30.01.2025- 15:51