Trabzonspor'un ara transfer döneminde 1 numaralı hedefi Oleksandr Zubkov oldu. Bordo mavililer, 28 yaşındaki sağ kanat için Shakhtar Donetsk ile uzun zamandır pazarlık yapsa da şu ana kadar istediğini elde edebilmiş değil. Ancak futbolcudan da kesinlikle vazgeçilmedi. Fotomaç'ın haberine göre Karadeniz devi, Ukrayna temsilcisinin yarın Avrupa Ligi'nde oynayacağı maçtan sonra yeniden harekete geçme kararı verdi. Şu an lig aşamasında 27. sırada yer alan Shakhtar'ın kulüp yönetiminin, Alman temsilcisi Borussia Dortmund ile oynayacağı karşılaşmanın ardından Avrupa macerasının sona ermesiyle tecrübeli oyuncunun satışına daha kolay onay vermesi bekleniyor.

7 MILYON EURO İSTIYORLAR

Yapılan bonservis pazarlıklarında 7 milyon euro'nun altına düşmeyen turuncu siyahlı kulüp yönetiminin, Avrupa macerasından sonra Trabzonspor'un önerdiği 6 milyon euro seviyelerine inme ihtimali bulunuyor. Oleksandr Zubkov, teknik direktör Şenol Güneş'in aradığı tarzda bir futbolcu. Asıl mevkisi sağ kanat olmasına rağmen 10 numara ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Forvette bile oynayabiliyor. Yani tam da Güneş'in istediği joker özelliklerini taşıyan bir isim. Zubkov, transfer süreci devam ederken dikkat çeken bir hamle ile Trabzonspor'un sosyal medyadan paylaştığı idman fotoğraflarını beğenmişti.

2027'DE SONA ERECEK

Shakhtar Donetsk kulübü ile 2027 yılına kadar sözleşmesi olan 1.82 boyundaki yıldızın piyasa değeri 8 milyon euro. Oleksandr Zubkov, bu sezon Ukrayna Premier Lig'de çıktığı 12 maçta 5 gol atıp 5 de asist yaptı.