Oleksandr Zubkov,Trabzonspor ile her konuda anlaşma sağladı. Bordo- mavililerin yapmış olduğu son teklifi ise Shakhtar Donetsk'in kabul etmesi bekleniyor. İşte ayrıntılar... TS SPOR HABERLERİ

Trabzonspor, ara transfer döneminde 1 numaralı hedefi Oleksandr Zubkov'da mutlu sona yaklaştı. Bordo mavililer, 28 yaşındaki sağ kanat için Shakhtar Donetsk ile uzun zamandır pazarlık yapıyordu ve artık önemli mesafe kat edildi. Aynı takımdan alınan 23 yaşındaki forvet Sikan'ın sürecinde kurulan iyi ilişkilerin, bu transferde de etkili olduğu belirtiliyor. 1.82 boyundaki futbolcu, bordo mavililerin sunduğu sözleşme süresi ve yıllık ücret dahil tüm şartları kabul etti. Shakhtar Donetsk ise başlangıçta talep ettiği 10 milyon euro'luk ücretin oldukça altına inerek, Trabzonspor'un teklif ettiği 6 milyon euro seviyesini kabul etmeye yaklaştı.

ZUBKOV, SIKAN'A BEĞENI ATTI

Kulüpler arasında ödeme koşulları ve diğer detaylar görüşülmeye devam ederken, aradaki küçük rakamsal farklılıkların kısa süre içerisinde çözülmesi bekleniyor. Bu gelişmeler yaşanırken, Zubkov da sosyal medyadan Trabzonspor ile olan etkileşimlerini artırdı. Ukraynalı kanat, bordo mavililerin sosyal medya paylaşımlarını beğenirken, vatandaşı Danylo Sikan'ın imza töreni fotoğraflarına yorum yapmayı da ihmal etmedi. Taraftarlar da Zubkov'un yorumlarını beğeni yağmuruna tutarak oyuncuyu Trabzon'a davet etti. Tecrübeli oyuncunun vatandaşları Sikan ve Batagov ile de sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

20 MAÇTA 7 GOL, 8 ASİST

BU sezon 20 karşılaşmada 7 gol ve 8 asistlik performans sergileyen Zubkov'un transferinin, Shakhtar Donetsk ile Dortmund arasında bugün oynanacak olan Şampiyonlar Ligi maçının ardından netleşmesi bekleniyor. Ukraynalı yıldız, Shakhtar ile çıktığı toplam 106 maçta 20 attı, 22 de asist yaptı.

TRABZONSPOR'A GİTMEK İSTİYORUM

Bordo mavililerin, Shakhtar Donetsk kulübünden kadrosuna katmak istediği Zubkov, teknik direktör Şenol Güneş ile görüştüğünü ve bordo-mavili formayı giymek için sabırsızlandığını belirtti. 28 yaşındaki Ukraynalı futbolcu, transfer sürecine ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Trabzonspor'un teknik direktörü Şenol Güneş ile görüştüm. Kendisiyle fikir alışverişinde bulunduk ve artık hazırlanmaya başladım. Güneş'in beni takımda görmek istediğini söylemesi ve planları beni oldukça heyecanlandırdı.

Açıkçası ben de Trabzon'a gitmek istiyorum. Sikan bana şehir hakkında muazzam şeyler söyledi. Heyecanla kulüplerin anlaşmasını bekliyorum.