Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Samsunspor'a konuk olacak.

Bu mücadele öncesinde bordo-mavili ekipte Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE GÜNEŞ'İN SÖZLERİ:

Yeni yılı kutladık, yeni bir yıla girdik. 'Herkesin kandili hayırlı olsun' dedik. Çok değerli sanatçımız Ferdi Tayfur'u kaybettik. Yakınlarımızı kaybediyoruz ama müsabakalar devam ediyor. Hayatı devam ettirmeye çalışıyoruz. İki takımda eksikler olabilir, futbolun doğasında var. Savic, Okay Yokuşlu'nun sakatlığı vardı. Hüseyin daha iyiye gidiyor. Visca ve Draguş'un sakatlığı var. Mendy de cezalı. Rakipte de eksikler var. Bu lig planlamasıyla ilgili sorun. Yabancılar dışarı gittiği zaman bu tip sorunlar olabiliyor. Sahaya eksik çıkmayacağız. Bizim için de Samsunspor için de zor bir maç. Samsunspor oldukça iyi bir durumda. Bize ise bize yakışmayan bir durum. Hala ilk 3'te olmamız gerektiğini düşünüyoruz. Umarım güzel maç olur. Kazanan olmak istiyoruz.