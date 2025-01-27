Trabzonspor, Mısırlı yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet'in ayrılığını açıkladı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şöyle:

Kamuoyuna Duyuru

Profesyonel futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'nin, 2025/2026 futbol sezonundan itibaren geçerli olmak üzere, Al Ahly kulübüne kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır.