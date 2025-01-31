Trabzonspor Zubkov transferinde mutlu sona ulaştı!
Son dakika spor haber: Trendyol Süper Lig'de devre arası transfer dönemi hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Zubkov transferinde mutlu sona ulaştı. Bordo-mavili ekip, Ukraynalı yıldızla 4 yıllık sözleşme imzlayacak. İşte detaylar...
Trabzonspor Haberleri Yayın Tarihi: 31.01.2025- 21:53 Güncelleme Tarihi: 31.01.2025- 22:04
Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor, Shakhtar Donetsk'ten ikinci takviyesini yaptı.
Bordo-mavililer, Danylo Sikan'ın ardından bir başka Ukraynalı Oleksandr Zubkov'u kadrosuna kattı.
Karadeniz ekibinin 28 yaşındaki kanat oyuncusuyla 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.