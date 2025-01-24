Son dakika transfer haberi: Trabzonspor, savunma hattına takviye için kolları sıvadı. Bordo-mavili ekip, kadrosuna stoper transferi yapmak istiyor. Bunun için Real Madrid'in yıldızının peşine düşen Trabzonspor'a transfer cevabı geldi. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Transfer hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'un gündemine Real Madrid'de forma giyen Jesus Vallejo oldu.

Ligde kötü bir başlangıç yapan bordo-mavililer yapacağı yeni transferler ile takımı güçlendirmek istiyor.

TRABZONSPOR DEVREDE

Karadeniz Gazete'nin derlediği ve Relevo'da yer alan habere göre, Real Madrid'de sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamayan Jesus Vallejo, Trabzonspor'un gündemine geldi. Trabzonspor, Vallejo'yu istedi ancak 28 yaşındaki oyuncu Santiago Bernabeu'da geçirdiği zamanı değerlendirmeye öncelik verdiği için bordo-mavililerin teklifini redetti.

AÇIKLAMA GELDİ

Jesus Vallejo ise hakkında çıkan transfer iddialarına cevap verdi.

Vallejo'nun açıklaması ise şöyle oldu:Real Madrid'de kalıyorum.

SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Jesus Vallejo'nun Real Madrid ile olan sözleşmesi 6 ay sonra sona erecek. Futbolcunun ne kadar vereceği bilinmiyor. Sözleşmesinin bitmesinin ardından Trabzonspor'un yeniden teklifte bulunması da gündemde.